"Macel in jungla impresarilor!" Mihai Mironica, dupa scandalul urias din fotbalul romanesc: "Jungla transferurilor avea o noua regina, dar regele s-a intors!"

Anamaria Reghecampf este closca cu oulete de aur. Un tezaur al fotbalului romanesc.

Primul “oulet de aur”, ca sa preiau intocmai expresia ei, a fost Ovidiu Herea, primul jucator roman mai important cu care a semnat Anamaria. Cu timpul, aceasta oaza de feminitate extrem de ambitioasa intr-o lume a barbatilor a dorit sa treaca la un nivel mai mare. Si a inceput chiar sa tanjeasca la “ouletul de aur” al altuia. Asa s-a facut ca Anamaria a intrat la rupere, la ruperea contractului pe care agentul Florin Manea il avea cu Nicolae Stanciu. Prin metode specifice precum atacul pe flancuri la mama jucatorului, pe atunci doar Nicusor si nu Nicolae ca acum, Anamaria l-a scos din schema pe Florin Manea si trecerea jucatorului de la Vaslui la Steaua s-a facut sub inaltul patronaj al sotiei antrenorului Laurentiu Reghecampf.

Cu timpul, Nicusor a devenit cu adevarat un “oulet de aur” cand i-a convins pe cei de la Anderlecht ca merita o investitie de 10 milioane de euro. Anamaria a fost in centrul acelor negocieri. Ioan Becali era la “facultate”. Laurentiu Reghecampf fusese un antrenor de mare succes la Steaua si jucatorilor acestei echipe li se daduse de inteles ca le-ar fi mult mai bine daca semneaza cu Doamna. Jungla transferurilor avea o noua autoproclamata regina dupa ce dintotdeauna acesta fusese teritoriul lui “Giovani”. Ma rog, nu stiu cu cati “n”.

Dar regele s-a intors. Giovani a absolvit facultatea si-si recapata teritoriul. Pentru ca asa e in viata, Anamaria pateste acum ce i-a facut ea lui Florin Manea la afacerea Stanciu. Si ce a incercat sa-i faca la afacerea Dragusin. Era o lovitura care se contura de vreun an. Anamaria avea contract cu Dennis Man, dar Gigi Becali tot dadea semnale ca-l vrea pe varul sau bagat in afacerea Man. Si inevitabilul s-a produs. Gigi Becali i-a luat Anamariei “ouletul de aur” si l-a trimis pe varul sau la iarmaroc pentru a-l valorifica.

Ioan Becali nu mai are dreptul de a fi impresar. Dar nu ne impiedicam de astfel de detalii, leul si-a recapatat savana. Pantera ambitioasa Anamaria a fost indepartata de la marile mize. Giovani are din nou cele mai bune teritorii de vanatoare, FCSB si Craiova, de acolo de unde ii duce la Parma pe Man si Mihaila.

Dar Anamaria e din seria Die Hard. Nu moare ea asa usor. La orizont, se intrevede un contract semnat intre Craiova si Laurentiu Reghecampf. Si atunci stiti cine apare in tablou: Anamaria vorbind la perfectul simplu despre mari transferuri.