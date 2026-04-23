Ciprian Deac s-a înțeles cu CFR Cluj pentru ca din vară să continue în Gruia în calitate de oficial. Deac își va încheia cariera la finalul sezonului curent, când îi va expira actualul angajament.
Decarul „feroviarilor” va ocupa o funcție administrativă de conducere la CFR Cluj. Iuliu Mureșean, președintele clubului ardelean, și-a exprimat dorința ca Deac să îl ajute pe Ricardo Cadu, noul director sportiv după plecarea lui Marius Bilașco la Rapid.
„Eu așa îmi doresc, ca Ricardo Cadu să fie ajutat de Ciprian Deac. Eu vreau să am din campionatul următor în conducerea clubului foști mari jucători ai CFR-ului. Vrem să ne facem un departament puternic de scouting” - au fost cuvintele lui Iuliu Mureșan, citate de digisport.ro.
O legendă în Gruia
Ciprian Deac a adunat în stagiunea actuală doar 10 meciuri și o pasă decisivă la CFR Cluj. Statistica sa generală însă îl plasează printre cei mai importanți, dacă nu chiar cel mai important jucător din istoria clubului.
Deac a strâns la CFR Cluj 507 meciuri oficiale, 90 de goluri și 118 pase decisive. El a cucerit de șapte ori Superliga, de trei ori Cupa și de patru ori Supercupa României alături de formația ardeleană.
- 26 de selecții, patru goluri și trei pase decisive a înregistrat Deac pentru naționala României.
- Rapid, Tobol Kostanay, FK Aktobe, Oțelul Galați și Schalke 04 sunt celelalte cluburi din cariera sa. Alături de nemți a cucerit și Cupa Germaniei în 2011.