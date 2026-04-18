După victoria obținută la limită pe terenul celor de la Mioveni, scor 1-0 cu FC Argeș, grație reușitei semnate de Adrian Păun la ultima fază, tehnicianul formației din Gruia a anunțat primele măsuri pentru stagiunea următoare. Deși obiectivul principal pentru menținerea pe bancă rămâne calificarea în cupele europene, construcția echipei pentru noul sezon de Superligă a început deja.

Damjan Djokovic (36 de ani) ajunge la finalul angajamentului și nu va mai continua sub comanda lui Pancu din vară, potrivit GSP. Mijlocașul croat, deținător a cinci titluri de campion în România, bifase 30 de prezențe și 3 goluri în actuala stagiune. Acesta fusese inițial lăsat în afara lotului deplasat în cantonamentul din Spania, însă a fost rechemat ulterior. Pe lista plecărilor se numără deja și atacantul Islam Slimani, al cărui contract a fost reziliat recent.

„S-au mai reziliat contracte, se vor mai rezilia!”, a transmis tehnicianul formației ardelene la finalul partidei cu piteștenii, adăugând: „Vedeți că procesul de «aerisire» a lotului de la CFR continuă. Un antrenor, pentru a-și pune amprenta asupra jocului unei echipe, vorbește despre unitate, atmosferă”.

Modificări importante și la nivel administrativ

Pe lângă deciziile drastice din vestiar, clubul clujean pregătește mutări și în zona executivă. Ciprian Deac (40 de ani) se află în ultimele luni de contract ca jucător profesionist, iar conducerea nu intenționează să îi prelungească înțelegerea din această postură.

În cazul în care nu va semna cu o altă formație, Deac ar urma să treacă în birouri. Președintele Iuliu Mureșan i-a propus încă din iarnă un rol în organigrama echipei, planul inițial vizând postul de director sportiv. Totuși, calculele ar putea fi schimbate de o eventuală revenire a lui Ricardo Cadu. Portughezul este luat în calcul pentru poziția lăsată liberă de Marius Bilașco, aspect care va reconfigura structura executivului din Gruia.