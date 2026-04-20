Aflat la final de contract cu CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani) a stârnit interesul lui Gigi Becali. Potrivit impresarului Giovani Becali, antrenorul a refuzat ferm posibilitatea de a prelua formația bucureșteană, fiind hotărât să își continue munca în Ardeal. Fostul fotbalist i-a transmis un mesaj clar agentului în privința ofertei de la FCSB.

„Nu vrea el la FCSB. A fost o dată ca jucător la Gigi, la palat. A spus că nu poate. Am avut discuții cu Gigi. A spus clar: «Nea Giovanni, nu pot. Poate să îmi dea cât vrea, nu pot!»”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

Prelungirea automată și cerințele antrenorului

Chiar dacă ezită momentan să își pună semnătura pe un nou angajament, contractul lui Pancu se poate extinde automat până la 30 iunie 2027 dacă echipa obține o clasare care să o ducă în preliminariile europene. Totuși, pentru a pune la punct o înțelegere pe termen lung, tehnicianul solicită un control sporit și investiții masive în lot.

„Am vorbit și cu Neluțu, și apoi cu Pancu. A spus că vrea să rămână, dar nu în condițiile astea. Are nevoie de 5-6 jucători. Mulți vor pleca în vară, mai ales cei trecuți de o anumită vârstă. Vrea condiții care să îi asigure performanța. Vrea siguranță și pe partea financiară”, a explicat Ioan Becali.

Impresarul a detaliat și modul în care se poate activa clauza actuală, menționând că antrenorul își dorește o reconstrucție completă a echipei: „Dacă ajunge în cupele europene, contractul se prelungește. Se pot adăuga niște bani la contract, câteva mii în plus. Neluțu a spus: nu e problemă. De 7 jucători are nevoie. Vrea să își facă o bancă precum are Craiova. Are niște idei”.

Înaintea etapei a cincea din play-off, CFR Cluj se află pe poziția a patra a clasamentului, având 31 de puncte. Ardelenii sunt la un singur punct în spatele celor de la Rapid, echipă care ocupă locul trei, ultimul care ar putea asigura prezența la barajul pentru Conference League.