După ce a pierdut barajul pentru cupele europene în fața FCSB, la scurt timp Valeriu Iftime a anunțat că FC Botoșani pregătește o restructurare serioasă după finalul sezonului.

Finanțatorul moldovenilor a anunțat că nu mai este dispus să investească sume uriașe din propriile firme și vrea ca echipa să producă mai mulți bani din marketing și transferuri.

Eliminată dramatic de FCSB din barajul pentru UEFA Conference League, scor 3-4 după prelungiri, echipa patronată de Valeriu Iftime va avea un buget mult redus în stagiunea viitoare.

FC Botoșani se desparte de Mykola Kovtalyuk, conform presei internaționale

Printre numele care vor pleca de la FC Botoșani se numără și atacantul Mykola Kovtalyuk, după cum notează publicația ballthai.com.

Născut la 26.04.1995, la Sambir, în Ucraina, atacantul de 1,91 metri a semnat un contract cu ”roş-alb-albaştri” din Moldova în vara anului 2025, pe o perioadă de un an, cu drept de prelungire pentru încă un sezon.

Kovtalyuk a semnat cu FC Botoşani din postura de jucător liber de contract după ce şi-a încheiat angajamentul cu formaţia din prima ligă din Ucraina, Kolos Kovalivka.

Pe lângă acest club, Kovtalyuk a mai evoluat în Ucraina pentru Vorskla Poltava, Arsenal Kiev şi FC Poltava.

Mykola Kovtalyuk, de la FC Botoșani, acord cu o echipă din Thailanda, Pathum United

Sportivul din Ucraina nu se află la prima aventură în afara ţării sale, el evoluând în trecut în Georgia la FC Dila Gori (în 2020 a fost golgheterul campionatului gruzin), Dinamo Tbilisi şi Kolkheti-1913, în Kazakstan la Shakhter Karaganda şi Akzhayik, dar şi în Slovacia la Zemplin Michalovce.

Se pare că el nu va mai rămâne la FC Botoșani din vară, chiar dacă a marcat de șase ori și a oferit o pasă decisivă în 30 de apariții. Publicația citată anunță că vârful din țara vecină României s-a înțeles cu o echipă din Thailanda, Pathum United.