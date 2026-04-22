CFR Cluj, reprezentată de Răzvan Puiu, a câștigat titlul celui de-al doilea sezon a eSuperliga, liga oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal a României și EA SPORTS.

După ce în sezonul precedent a cucerit trofeul alături de Universitatea Craiova, Răzvan Puiu își confirmă statutul de campion en-titre și reușește să își apere titlul, de această dată în tricoul CFR Cluj, demonstrând încă o dată constanță, adaptabilitate și un nivel de joc de top.

Etapele finale ale eSuperligii sezonul 2 au avut loc pe 18 și 19 aprilie, la Circul Metropolitan București, unde cele mai bune echipe din sezon s-au confruntat pentru trofeu și calificarea în competițiile internaționale.

“eSuperliga confirmă interesul tot mai mare pentru esports în România. Ne bucură în mod special implicarea crescută a cluburilor de fotbal, de la un sezon la altul, în susținerea jucătorilor și dezvoltarea competiției. Vedem din ce în ce mai clar că acest fenomen reprezintă o oportunitate pentru cluburi de a se conecta cu noua generație și de a atrage viitori suporteri în jurul echipelor lor.”, a precizat Mihai Cotos, organizator eSuperliga.

Parcursul lui Răzvan Puiu în fazele eliminatorii a fost unul solid. În sferturile de finală, acesta a trecut de Petrolul Ploiești, reprezentată de Alexandru Tenescu, cu scorul general de 16-10. În semifinale, Puiu a învins Universitatea Craiova (Andrei Anghelina) cu 13-9 la general, asigurându-și locul în marea finală. În cealaltă semifinală, FC Botoșani, reprezentată de Cristian Bîlcu, a trecut de FC Rapid (Alexandru Moisii) cu 12-10.

Marea finală a adus față în față CFR Cluj și FC Botoșani, într-un duel spectaculos între Răzvan Puiu și Cristian Bîlcu. După două meciuri intense, CFR Cluj s-a impus cu scorul general de 19-14, Răzvan Puiu reușind astfel să își adjudece un nou titlu de campion.

Performanța confirmă încă o dată valoarea lui Răzvan Puiu în scena de EA SPORTS FC, acesta reușind să își mențină nivelul ridicat de joc și să își apere titlul într-un sezon extrem de competitiv.

„Am intrat în competiție cu obiectivul clar de a câștiga din nou eSuperliga. Titlul obținut acum îmi dă încredere și motivația de a merge mai departe și de a lupta pentru un nou trofeu internațional. Asta îmi propun în acest an.”, a declarat Răzvan Puiu.

Răzvan Puiu va reprezenta din nou România în competițiile internaționale de top, urmând să participe în eChampions League și calificările pentru FC Pro World Championship, două dintre cele mai importante turnee de fotbal virtual, unde cei mai buni jucători din lume se confruntă pentru titlul suprem la nivel global. De-a lungul carierei sale, Răzvan a câștigat de două ori Campionatul European de EA FC și a reușit o clasare în top 8 la Campionatul Mondial. Finalistul eSuperliga, Cristian Bîlcu, va juca și el în calificările FC Pro World Championship.