Cele două echipe și-au dat întâlnire la Mioveni, pe Stadionul Orășenesc, în etapa cu numărul 5 din play-off-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, ardelenii s-au impus cu 1-0.

Unicul gol al meciului a fost încris în minutul 90+3, de Alexandru Păun, din pasa lui Lorenzo Bilboc

Bogdan Andone fierbe de furie după înfrângerea cu CFR Cluj: ”Aștept să ne arbitreze Bîrsan și să nu ne mai prezentăm la joc”

Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, a evidențiat că eșecul cu CFR Cluj e greu de digerat în ideea în care ardelenii au înscris la una dintre ultimele faze ale confruntării.

Tehnicianul și-a pus la colț și jucătorii, subtilizând faptul că vor avea viață grea cu ”U” Cluj în semifinalele Cupei României. Meciul e programat marți, de la 19:30.

”Foarte greu de comentat această înfrângere, foarte greu de acceptat. Am fost departe de faza golului, n-am revăzut încă golul. E frustrant, la singurul şut pe poartă...

Nu comentez arbitrajul. E dezamăgire mare. Am avut 2-3 situaţii foarte mari de a marca. Ştiam că CFR este o echipă experimentată, care profită de ocazii, iar noi le-am făcut cadou acest gol.

Să aducă trofeul, să se prezinte şi să aducă Cupa. Sunt nerăbdător să-i văd. Cum o aduc? Normal că sunt foarte supărat. U Cluj este o echipă mult mai bună. Au 10 victorii consecutive.

Ne-au mai bătut acum 2 săptămâni, e clar că sunt mai buni. Ştim foarte bine ce înseamnă U Cluj, ca joc şi ca susţinere. Nu comentez mai mult. Aştept să ne arbitreze domnul Bîrsan şi să nu ne mai prezentăm la joc”, a spus Bogdan Andone.

