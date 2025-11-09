Deși oltenii au dominat categoric statistic (72% posesie, 15-1 la cornere, 23 de șuturi), arădenii au plecat cu toate punctele. Situația l-a supărat pe Mirel Rădoi, care a catalogat jocul drept "bun", dar rezultatul "mincinos", înainte de a răbufni la adresa reporterului.



Antrenorul a început declarațiile cu o ironie amară legată de dominarea sterilă a echipei sale.



"Un joc bun, condus de noi, doar că ne strică rezultatul, ca să și glumim puțin. Se pare că trebuie să facem un zid la mijlocul terenului, să nu mai lăsăm jucătorii să bată cornere, să nu mai dea la poartă, pentru că chiar nu-mi aduc aminte în afară de goluri, alte șuturi pe spațiul porții... Se pare că contează ăla 1, cornerul ăla 1 contează.



E deja frustrant că pierzi acasă. Pentru mine, cu atât mai mult. Dar n-ai ce să faci în acest moment. Trebuie să-l accepți, chiar dacă e un rezultat mincinos. Vrei, nu vrei, ai trei puncte mai puțin. Asta este realitatea", a spus Rădoi, vizibil iritat de eșec.



Promisiunea lui Rădoi



Chestionat în legătură cu parcursul slab din campionat, unde Craiova are o singură victorie în ultimele șapte partide, Rădoi a evitat inițial un răspuns direct, dar a lansat apoi o promisiune îndrăzneață fanilor.



"Eu am încercat să vă explic anumite motive... V-am explicat că o să urmeze o perioadă în care încercăm să minimalizăm accidentările și rezultatele. Că nu-i de acuma, nu e găsită de mine. Sunt niște factori care generează lucrurile astea. Dar încercăm din următoarele șapte etape să avem șapte victorii, să revenim din nou pe prima poziție", a transmis tehnicianul.



Momentul în care Rădoi s-a enervat



Tensiunea a atins punctul culminant spre finalul interviului, când antrenorul a fost întrebat dacă pauza competițională pentru meciurile echipei naționale "ajută sau încurcă" echipa sa, având în vedere acest ultim rezultat.



Rădoi a interpretat întrebarea ca pe o provocare și a reacționat tăios: "Care credeți că ar fi răspunsul? Acum că am pierdut, mi-ar prii, nu?"



Reporterul a încercat să explice că nu a fost o ironie, dar Rădoi a continuat tirul: "Nu înțeleg întrebările... sunt ironice?... Adică dacă vreți să mă luați la mișto, eu din respect vin pentru dumneavoastră aici și încerc să vă răspund. Dacă am pierdut, cum ar putea să ne prindă următoarea perioadă? Fericiți, nu? Trebuie să acceptăm rezultatul. V-am spus, sunt mulțumit de joc, de ocaziile create, dar din păcate n-avem ce să facem".

