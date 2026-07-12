Meciul care inaugurează noul sezon este programat de la 20:30 și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Vladimir Screciu va juca împotriva lui U Cluj

Oltenii au început în forță în cupele europene, după un 4-1 cu Vitebsk în primul tur preliminar Champions League. Contra formației din Belarus, Universitatea Craiova nu s-a putut baza pe Vladimir Screciu, care a suferit o accidentare chiar înaintea meciului.

Totuși, formația din Bănie primește o veste bună înainte de Supercupa României.

Potrivit Fanatik, Screciu s-a refăcut complet, s-a antrenat normal alături de restul echipei și cel mai probabil va juca împotriva lui U Cluj în meciul de duminică seară.