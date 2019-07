Cine e atacantul adus de URGENTA de FCSB! Are 31 de ani, a retrogradat in liga 3 din Arabia si are iubita sexy. VIDEO

FCSB a facut doua transferuri intr-o zi. Panturi de la Iasi si un atacant polonez au ajuns la FCSB inaintea meciului din Europa, joi, de la 21.30, la PRO TV.

Lukasz Gikiewicz e polonezul venit sa-i ajute in atac pe Hora si Gnohere. Are 31 de ani, a fost campion in Polonia si ultima data a jucat la o echipa care a retrogradat in liga a 3-a din Arabia Saudita. O aduce la Bucuresti si pe iubita lui sexy.

Gigi Becali:"Nici nu stiu cum il cheama , mi l a recomandat cineva si am mers pe mana lui, omul nu vrea bani"

La FCSB a ajuns si Pantiru de la Iasi. Teja l-a trimis la FCSB. Anamaria Prodan e impresarul lui Pantiru.

Bogdan Andone: "E un jucator bun. Este un jucator pe care l-am urmarit a avut un inceput bun de sezon"

Pantiru e si model. El a facut videochat ca sa-si ajute mama bolnava.

Gigi Becali: "Am avorbit si cu duhovnicul lui, am vazut ca omul s a cait.Pantiru va fi cel mai tare fundas stanga din romania din toate timpurile"