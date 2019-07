FCSB - ALASHKERT, JOI 21:30 la PRO TV | Miza financiara a meciului cu armenii! Cati bani va incasa FCSB daca trece de Alaskhert, cat va incasa in play-off si cat va lua daca ajunge in grupe

FCSB - Alashkert se vede joi seara, de la 21:30, IN DIRECT la ProTV!

FCSB s-a impus in mansa tur a dublei cu Alashkhert cu 3-0, pe terenul armenilor si si-a asigurat in mare parte calificarea. Daca va trece de Alashkert, FCSB va intalni invingatoarea dublei dintre Mlada Boleslav si Ordabasy. In tur, pe terenul celor de la Mlada, partida s-a incheiat la egalitate, scor 1-1.

Pana in acest moment, FCSB a castigat 500.000 de euro pentru victoriile cu Milsami din turul 1 preliminar Europa League. Daca va obtine calificarea in turul 3, FCSB va primii 280.000 de euro de la UEFA.

Alashkert este o echipa de aproape 8 ori mai slaba din punct de vedere al valoarei lotului fata de FCSB. Lotul armenilor valoreaza 4,73 de milioane de euro in comparatie cu cel al ros-albastrilor, care valoreaza 33,10 milioane de euro. Cel mai valoros jucator din lotul armenilor este mijlocasul dreapta Tiago Cameta, care este evaluat la 500.000 de euro pe transfermarkt.com

De-a lungul istoriei, Alashkert a castigat 3 campionate in Armenia, 1 cupa a Armeniei si 2 supercupe ale Armeniei.

Primul 11 folosit de Alashkert in meciul tur cu FCSB: Cancarevic - Voskanyan, Ishkhanyan, Daghbashyan, Mkoyan - Coelho Andrade, Sekulic, Grigoryan, Hayrapetyan, Nenadovic - Tankov

Acest prim 11 este estimat la 232.000 de euro, iar media de varsta este de 27,9 ani.

Cum arata premiile UEFA pentru Europa League



turul 1 preliminar – 240.000 de euro

turul 2 preliminar – 260.000 de euro

turul 3 preliminar – 280.000 de euro

eliminare în play-off – 300.000 de euro

calificare în faza grupelor – 2.920.000 de euro

16-imile de finala – 500.000 de euro

optimile de finala – 1.100.000 de euro

sferturile de finală – 1.500.000 de euro

semifinale – 2.400.000 de euro

finalista – 4.500.000 de euro

castigatoarea – 8.500.000 de euro