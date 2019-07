"Hagi e pepiniera pentru Becali!" Declaratie BOMBA a unui fost dinamovist! Ce spune de FCSB si cum critica situatia de la Dinamo:"E vina antrenorilor"

Un fost dinamovist a vorbit despre situatia transferurilor din Romania.

Marius Niculae, fostul atacant al celor de la Dinamo, a vorbit despre situatia transferilor la cele doua mari rivale, FCSB si Dinamo. Acesta este de parere ca Academia lui Gheorghe Hagi, este pepiniera pentru FCSB. Becali a transferat foarte multi jucatori in ultmii ani de la Viitorul si crede ca si Dinamo ar trebuie sa promoveze mai multi jucatori romani.

"Under 19, unde era Florin Bratu antrenori, a batut Viitorul cu sase jucatori ce evoluau in Liga 1, eu vorbesc de Dinamo, echipa care creste jucatori, care are pepiniera si cred ca e cea mai buna, ma refer la transferuri facute de-a lungul timpului", a declarat Marius Niculae la ProSport.

Nicuale: "E vina antrenorilor"



Marius Niculae este de parere ca e vina antrenorilor de la Dinamo pentru ceea ce se intampla in ultima perioada la club si ar trebui sa se promoveze mai multi jucatori din propria pepiniera a clubului.

"E vina antrenorilor care nu dau sansa tinerilor, ca asa am spus si de Mircea Rednic. El a adus multi straini si nu a dat posibilitatea celor din pepiniera sa faca pasul urmator. In loc sa aduci 10-20 de straini, mai bine ai 5-6 de valoare si copiii sa creasca pe langa ei. Noi asa am crescut si cu mentalitatea ca Dinamo e numarul unu, nu exista locul doi, era un esec", a mai spus Marius Niculae.

Niculae:"Hagi e pepiniera pentru Gigi"



Fostul mare atacant al cainilor apreciaza faptul ca FCSB cumpara jucatori romani si considera ca Academia lui Hagi este pepiniera pentru FCSB.

"Uite, asta apreciez la rivala (FCSB), cumpara jucatori romani. Hagi are jucatori romani si putea sa ia si din Africa, ieftin. Dar, Hagi e pepiniera pentru Gigi, ca majoritatea jucatorilor se duc la el. Deci, asta trebuie incurajat: jucatorii romani! Iar, ca straini mai bine doar cinci si buni", a mai adaugat Niculae.

Florin Tanase, Romario Benzar, Dragos Nedelcu, Florinel Coman, Gabi Iancu, Alexandru Tarnovan, Alin Tosca si Ionut Vina sunt jucatori care au venit la FCSB de la Viitorul in ultimii ani.