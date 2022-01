Lecție financiară cu Gikiewicz, fost jucător la FCSB! Cum să faci bani fără să miști un deget. Suma colosală câștigată recent în instanță

Lukasz Gikiewicz (34 de ani) nu a lăsat urme în fotbalul românesc decât în bugetele cluburilor pe la care a trecut.

Polonezul s-a aflat sub contract cu FCSB între august și septembrie 2019, evoluând în doar patru meciuri pentru „roș-albaștri”. Iar pentru acesta „mega performanță” a încasat de la Gigi Becali 150.000 de euro, după ce l-a dat în judecată pentru „bullying, intimidare și presiuni psihologice”.

Gaza Metan Mediaș, obligată de instanță să-i plătească despăgubiri lui Gikiewicz

Înainte de a parafa înțelegerea cu FCSB, Gikiewicz semnase un contract cu Gaz Metan Mediaș, însă oficialii clulbului s-au răzgândit și i-au cerut să-și caute echipă.

Avocații fotbalistului au dat clubul din Mediaș în judecată, iar instanța a hotărât că medieșenii sunt buni de plată. Nu mai puțin de 220.000 e euro va trebui să-i plătească Gazul lui Gikiewicz, asta în condițiile în care clubul oricum se confruntă cu serioase probleme financiare.

FCSB, Omonia Nicosia, Slask Wroclaw, Lewski Sofia si Al Wahda (Arania Saudita) sunt cele mai importante cluburi pe la care a trecut Lukasz Gikiewicz.

Becali, atac dur la Gikiewicz după ce acesta l-a acuzat de bullying

Lukas Gikiewicz este o țintă tradițională a lui Becali. Atacantul polonez nu a reușit niciodată să îi facă pe plac patronului, iar acesta l-a atacat în termeni duri după ce a fost acuzat de bulling.

„Ce acuzatii? Intrebati pe toti, sa dea interviuri, sa zica ce fac eu. Ce mare lucru? Nu exista decizia TAS, nu e decizia TAS, nu am fost inca la TAS. Am fost la Comisiile de la FIFA. Nu a existat condamnare.

Comisia a zis ca au fost practici nu stiu cum si noi trebuie sa-i platim contractul pana la final, deci nu e nicio amenda. Eu n-am intrerupt contractul, el a plecat. El facea niste lucruri la antrenament care ne deranjau.

Asa ca i-am zis lui Vali sa-i ia masina, sa nu mai deranjeze antrenamentele. El sfida echipa, nu voia sa se antreneze, se ducea la marginea terenului, pe el nu-l interesa, sfida! Eu am spus la Comisii, am dat si probe, ca era filmat tot ce facea el. N-au tinut cont, daca asa au spus, asa au spus.

Oricum trebuia sa-i platesc 100.000 de euro daca statea, dar mai bine ca a plecat. Era contract, trebuia sa-i dai. Noi i-am propus sa-i dam cinci salarii. Minte!

Minte, n-am tipat eu la nimeni. Eu nu merg la vestiar. Probabil se refera la sala de mese, ca eu in vestiar nu intru niciodata. Eu n-am tipat la nimeni. Putem sa comentam decizia, ca sa stie lumea despre ce-i vorba. Nu e condamnare, nu e amenda, sunt banii pe care trebuia sa-i dau pe contract. El nici nu voia sa iasa, i-a spus antrenorul sa iasa de pe teren ca nu se antrena si nu voia sa iasa.

Ce sa comentez eu ce spune un vagabond? El a spus niste minciuni, e si mai ofensator. El spune ca am tipat eu la jucatori... El a fost de acord sa semnam pe sase luni, dar nu se poate. Am semnat pe un an, dar el a semnat si o hartie de reziliere.

Cand am vrut sa plece, noi i-am zis ca-i dam banii pe sase luni sa plece. N-a acceptat, a cerut banii pe un an, a zis ca hartie de reziliere nu e valabila. Asta a facut el la Comisii. El a luat in plus vreo 40.000 de euro”, a spus Gigi Becali, în luna iunie, la Digisport.