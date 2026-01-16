Gigi Becali, după FC Argeș - FCSB 1-0: "Dacă nu intrăm în play-off, vă promit că nu mai vorbesc nimic"

Tânărul Yanis Pirvu (18 ani) a decis meciul de la Mioveni. După un contraatac și o pasă decisivă a lui Robert Moldoveanu, jucătorul U21 de la FC Argeș l-a învins pe Ștefan Târnovanu, iar FC Argeș a obținut a doua victorie din acest sezon contra lui FCSB și a făcut un nou pas către play-off.



"Dacă ne bate FC Argeș, ce să mai căutăm la fotbal? Nu ai ce căuta la fotbal", spunea Gigi Becali, înaintea primului meci oficial din 2026. După eșecul suferit la Mioveni, omul de afaceri a făcut o nouă promisiune, de această dată referindu-se strict la aparițiile publice.



"Asta este situația, eu acum trebuie să nu mai vorbesc până nu ajungem în play-off. Dacă nu intrăm în play-off, eu vă promit că n-o să vorbesc nimic. O să scape lumea de mine!



Probabil sunt unii care nu suportă toată ziua Becali la televizor. E cazul să mă retrag de la televizor pentru că echipa nu mă avantajează" a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte, două sub ultima poziție de play-off, ocupată acum de Oțelul Galați, care are un meci în minus.



Programul lui FCSB în finalul sezonului regulat

