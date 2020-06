CFR Cluj poate primi inca o LOVITURA! Dupa Arlauskis si Tucudean, Dan Petrescu e aproape sa piarda inca un jucator important: propuneri din Serie A pentru fotbalist

CFR Cluj poate pierde inca un jucator de baza in aceasta vara, acesta fiind dorit de mai multe echipe.

Dupa ce Tucudean a lasat de inteles ca nu isi va mai prelungi contractul cu echipa antrenata de Dan Petrescu, clujenii mai pot primi o lovitura.

Bilel Omrani o poate parasi pe CFR Cluj in aceasta vara, anunta presa din Franta. Atacantul de 27 de ani are mai multe propuneri din Serie A, dar si din zona Golfului, anunta Le10Sports.

Fostul fotbalist de la Olympique Marseille mai are un an de contract cu gruparea din Gruia, iar francezii sunt convinsi ca pentru acesta va urma o noua etapa a carierei in aceasta vara:

"Conform informatiilor noastre, oamenii din jurul sau au primit mai multe propuneri din Serie A si din Golf. Cu doar un an de contract ramas, Bilel Omrani s-ar putea transfera in urmatoarele saptamani", anunta Le10Sports.

Transferul lui Omrani s-ar putea realiza dupa incheierea actualului sezon din Liga 1. Conducerea clubului a confirmat in mai multe randuri ca negociaza transferul atacantului, iar suma solicitata se invarte in jurul a trei milioane de euro.

37 de goluri si 29 pase decisive a reusit Bilel Omrani in cele 143 de meciuri pentru CFR Cluj.

Clujenii s-ar putea reorienta catre un international ghanez pentru a-si acoperi postul din atac.