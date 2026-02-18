Vinicius a deschis scorul în minutul 50 printr-o execuție superbă, iar brazilianul a sărbătorit dansând lângă un fanion de la colțul terenului.

Jose Mourinho reacționează după acuzațiile de rasism ale lui Vinicius

Bucuria lui Vinicius, considerată provocatoare, a provocat reacții nervoase atât din partea suporterilor Benficăi, cât și din partea jucătorilor. Starul lui Real Madrid l-a acuzat de rasism pe Gianluca Prestianni, susținând că argentinianul din formația portugheză l-a numit "maimuță".

Arbitrul a activat protocolul împotriva rasismului, Vinicius a refuzat timp de câteva minute să mai joace, iar jocul s-a reluat abia după câteva minute. Acuzațiile starului de la Real nu au putut fi dovedite, Prestianni trăgându-și tricoul pe față în momentul în care discuta cu brazilianul.

Printre cei care au stat de vorbă cu Vinicius în momentele extrem de tensionate s-a numărat și Jose Mourinho. Antrenorul de la Benfica a vorbit după meci despre incidentele de pe Da Luz.

"Am vorbit cu ambii. Vinicius mi-a spus ceva, iar Prestianni altceva. Nu vreau să-l cred sută la sută pe Prestianni, nu vreau să-l cred sută la sută nici pe Vinicius.

Vinicius a marcat un gol pe care doar el sau Mbappe îl puteau reuși. Trebuia cărat pe umeri de colegi, nu să se ia la harță cu 60.000 de oameni din stadion.

Nu vreau să spun că Vini este un mincinos, iar jucătorul meu este un băiat extraordinar. Dar se întâmplă pe multe stadioane ce s-a întâmplat azi, iar problema este aceeași. Ceva nu e în regulă. Vini a marcat un gol fantastic. De ce nu s-a bucurat și el precum Eusebio, Pele sau Di Stefano? De ce nu?", a spus Mourinho, potrivit Marca.

Jose Mourinho nu va putea sta pe bancă la returul de pe "Bernabeu", programat miercuri, 25 februarie. "The Special One" a văzut cartonașul roșu spre finalul jocului pentru proteste.