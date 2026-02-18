Mbappe, scut în jurul lui Vinicius: "Numărul 25 de la Benfica nu merită să mai joace în Champions League. De 5 ori l-a numit maimuță, eu l-am auzit"

Vinicius a deschis scorul în minutul 50 printr-o execuție superbă, iar brazilianul a sărbătorit dansând lângă un fanion de la colțul terenului. Bucuria lui Vinicius, considerată provocatoare, a provocat reacții nervoase atât din partea suporterilor Benficăi, cât și din partea jucătorilor. Starul lui Real Madrid l-a acuzat de rasism pe Gianluca Prestianni, susținând că argentinianul din formația portugheză l-a numit "maimuță".

Mbappe, scut în jurul lui Vinicius după Benfica - Real Madrid

Arbitrul a activat protocolul împotriva rasismului, Vinicius a refuzat timp de câteva minute să mai joace, însă jocul s-a reluat în cele din urmă. Acuzațiile starului de la Real nu au putut fi dovedite, Prestianni trăgându-și tricoul pe față în momentul în care discuta cu brazilianul.

După meci, Kylian Mbappe a cerut o pedeapsă drastică pentru Prestianni, căruia a refuzat să îi rostească numele.

"Vinicius a marcat și a început să danseze. Publicul a huiduit și a existat un moment de tensiune cu jucătorii de la Benfica, ceea ce se poate întâmpla, având în vedere miza unui joc de Champions League.

După aceea, numărul 25 de la Benfica (n.r - Gianluca Prestianni), căruia nu vreau să-i spun numele pentru că nu merită, a început să vorbească urât. Este inacceptabil, însă aceste lucruri s-au întâmplat și se vor mai întâmpla. Și-a ridicat tricoul și a spus de cinci ori că Vini este maimuță. Eu l-am auzit! Au auzit asta și jucători de la Benfica. Apoi, a început tot ceea ce s-a putut vedea.

Am venit de multe ori în Portugalia și nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Am foarte mult respect pentru Benfica și pentru antrenorul lor, dar acest jucător nu merită să mai joace în Champions League. Cred că această competiție ar trebui să inspire oamenii, în special copiii. Dacă permitem ca aceste lucruri să treacă neobservate, toate valorile din fotbal nu mai înseamnă nimic. Trebuie făcut ceva.

Sunt camere peste tot la un meci de Champions League. Uitați-vă la fața lui când vede reacția noastră. Am mers la Vini, care nu voia să mai joace, pentru că nu putem să îl lăsăm singur în astfel de situații. Trebuie să rămânem uniți și să ne apărăm.

Am discutat și cu cei de la Benfica, însă nu le pot reproșa ceva pentru că ei nu au auzit. Totuși, cei care erau aproape ar fi trebuit să facă ceva. Mourinho a încercat să calmeze situația și să înțeleagă ce s-a întâmplat. Miercuri, vom juca pe Bernabeu, iar acel jucător nu ar trebui să fie acolo. Nu merită!", a spus Mbappe.