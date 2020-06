Solutia CFR-ului pentru inlocuirea lui Tucudean?! Un international ghanez ar putea fi adus in atacul lui Dan Petrescu: "M-au asigurat ca o sa semnam contractul!"

Contractul lui Tucudean expira pe 30 iunie, iar atacantul a lasat de inteleg ca nu isi va mai prelungi intelegerea.

George Tucudean a postat pe contul personal de Facebook o fotografie in care spune 'AMR11', facand referire la cele zilele care au mai ramas pana la finalul contractului sau in Gruia.

Atacantul are sanse mari sa paraseasca echipa, iar un posibil inlocuitor ar fi Mumuni Shafiu, un international ghanez.

Fotbalistul a fost in probe la CFR Cluj in februarie, insa mutarea a picat din cauza suspendarii Ligii 1 si a problemelor create de pandemia de Covid-19.

S-a speculat atunci ca Mumuni nu ar fi trecut testul la CFR, dar jucatorul a negat acest lucru:

"Este adevarat ca am fost in Romania pentru a da probe la CFR Cluj impreuna cu cativa jucatori din Argentina si Paraguat. Totul a mers fara probleme, dar Liga a fost suspendata in saptamana in care ar fi trebuit sa semnez contractul.

Presedintele clubului a sunat si a dat asigurari ca ma va invita sa finzalizam mutarea in momentul in care va reincepe liga", a declarat fotbalistul, la finalul lunii martie, potrivit modernghana.com.

Mumuni are 25 de ani si in prezent evolueaza la Ashanti Gold SC, echipa din prima liga a Ghanei.

12 selectii are in echipa nationala a Ghanei, pentru care nu a apucat inca sa debuteze.