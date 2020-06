Botosani joaca in aceasta seara cu CFR Cluj, de la ora 20:00.

Echipa lui Valeriu Iftime trebuia sa joaca de saptamana trecuta contra Universitatii Craiova, dar meciul a fost reprogramat dupa ce medicul echipei botosanene a fost depistat cu noul coronavirus.

FC Botosani nu a jucat niciun meci oficial dupa reluarea Ligii 1. CFR a reusit sa o invinga pe FCSB cu 1-0, in derby-ul etapei trecute.

Moldovenii se afla pe locul 5 in clasamentul playoff-ului Ligii 1 si au cu doua meciuri mai putin decat Astra Giurgiu, care se afla pe locul 4.

Cele doua formatii s-au intalnit de 3 ori in actuala stagiune, de doua ori in campionat si o data in Cupa, iar de fiecare data formatia care a jucat pe teren propriu a reusit sa obtina victoria. In Cupa, moldovenii impus dupa ce au executat loviturile de la 11 metri.

"Feroviarii" se afla pe primul loc in clasament cu 33 de puncte.