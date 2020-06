CFR Cluj, pe urmele FCSB?! Arlauskis s-a accidentat si nu joaca cu Botosani! Reactia oficiala a clubului

CFR Cluj se deplaseaza la Botosani pentru al doilea meci de la restartul campionatului.

Campioana Romaniei a facut deplasarea la Botosani, insa fara Giedrius Arlauskis, cel mai bun om al lui Dan Petrescu in acest sezon si in derby-ul cu FCSB. Portarul aflat in ultima luna de contract se resimte dupa meciul cu echipa lui Bogdan Vintila si a fost lasat acasa.

Bogdan Mara a vorbit despre situatia lui Arlauskis, caruia vor sa ii prelungeasca contractul.

"Exista o mica problema medicala la Arlauskis, insa eu cred ca avem variante sa inlocuim si cei care intra cu siguranta ne vor ajuta.

Arla este un portar de mare valoare, a demonstrat asta mereu, suntem convinsi ca ne va ajuta in continuare si va fi un jucator de baza in echipa noastra.

Asteptam, e o situatie mai complicata, Arla fiind la final de contract, probabil sunt multe oferte pentru el, trebuie sa decida ce e mai bine pentru el si familia lui. Devine tot mai bun pe zi ce trece, e normal sa isi doreasca tot ce e mai bun. Noi il vrem alaturi de noi in continuare!", a declarat Bogdan Mara la PRO X.

Intrebat de cazul lui George Tucudean, care a postat pe Facebook un mesaj prin care se intelegea ca ar urma sa plece de la CFR, Bogdan Mara a raspuns: "E aceeasi situatie si cu Tucudean, ne dorim, si el la fel. Sunt jucatori carora li se incheie contractele cu echipa noastra, insa vrem sa ii tinem alaturi de noi in continuare".