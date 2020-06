"E ca si cum ai da mingea Barcelonei!" Reactie de la Botosani dupa infrangerea cu CFR Cluj: "Nu te bate Covid, nici ploaia, ci CFR!"

CFR Cluj s-a impus fara probleme in deplasarea de la Botosani, 2-0.

Campioana Romaniei a castigat prin dubla lui Ciprian Deac, cel care a inscris un gol din penalty si unul din lovitura libera.

Prestatia lui Botosani nu a fost deloc cea asteptata, iar patronul echipei, Valeriu Iftime a pus pe seama oboselii jocul slab al jucatorilor sai, insa s-a declarat increzator in deplasarea de la Craiova.

"E complicat. Va garantez ca plecarea jucatorilor s-a facut la ora 16:00 catre Craiova si a mai fost drumul de la intoarcere, a intervenit oboseala. Cand pleci de la 1-0, e ca si cum ai da mingea Barcelonei. N-ai ce sa faci, am incercat, dar suntem mai subtiri decat CFR Cluj, care sunt mai buni. Ne-au dat gol foarte repede.

M-am gandit ca daca ploua cinci ore asa, nu cred ca putea sa se joace. Dar au ost trei ore si am avut timp sa curatam terenul si sa il pregatim. Ma gandeam ca suntem blestemati, dupa un Covid sa mai urmeze si o ploaie. Dar nu te bate Covidul, nici ploaia, ci CFR-ul.

Am facut niste greseli de incepatori, am evoluat prost, multe greseli la inceput de repriza. A mai fost si acea faza cand portarul era sa isi bage mingea in poarta. E o faza de cascadorii rasului. O sa vedeti la Craiova o schimbare a echipei, dar va fi greu, pentru ca fotbalistii vor pleca de dimineata catre Craiova", a declarat Iftime pentru Digi Sport.