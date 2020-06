Craiova - Botosani, LIVE TEXT, de la 20:00 | Oltenii pot veni la 4 puncte in spatele liderului CFR Cluj! Botosani, codasa playoff-ului

Din articol Clasamentul din playoff-ul Ligii 1

Craiova - Botosani este restanta din runda a 3-a a playoff-ului, partida fiind amanata atunci din cauza depistarii unui caz de Covid-19 in staff-ul moldovenilor.

Cu o victorie astazi, Craiova are sansa de a veni la doar 4 puncte in spatele liderului CFR Cluj. Oltenii vin dupa succesul din weekend in fata Astrei, scor 2-1, si pornesc favoriti in duelul de astazi.

De partea cealalta, Botosani este codasa din playoff, cu doar 24 de puncte. Moldovenii nu au obtinut nicio victorie in playoff, iar in weekend au fost invinsi de CFR Cluj pe teren propriu, scor 0-2.

Echipa antrenata de Cristiano Bergodi traverseaza o forma fizica mai buna decat Botosani, dupa ce moldovenii nu au avut posibilitatea de a se antrena mai multe zile, totul din cauza medicului depistat pozitiv cu noul coronavirus.

In sezonul regulat, Craiova s-a impus pe teren propriu, scor 3-1, iar la Botosani meciul s-a incheiat la egalitate, scor 1-1.

Clasamentul din playoff-ul Ligii 1