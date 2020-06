CFR Cluj a facut anuntul! Ce se intampla cu Boli, dupa ce s-a scris ca FCSB il vrea 

CFR Cluj are multi jucatori in lot carora le expira contractul la sfarsitul lui iunie.

Nume importante din lotul lui Petrescu ar putea pleca de la CFR Cluj, liberi de contract, la finalul acestei luni. Printre ei, se afla si cel mai bun jucator al campioanei, Giedrius Arlauskis, dar si unul dintre preferatii lui Dan Petrescu, Kevin Boli, caruia ii expira imprumutul de la Guizhou in august.

Despre Boli s-a scris ca FCSB ar fi interesata de el, mai ales dupa ultimele probleme pe care le-a intampinat gruparea lui Vintila. Bogdan Mara a vorbit despre contractul lui Boli si a asigurat ca jucatorul va ramane al lui CFR Cluj.

"Noi avem toate lucrurile in ordine, nu am facut doar un imprumut al lui, ci unul cu optiune de cumparare pe care o putem activa in orice moment. Boli ramane jucatorul lui CFR in continuare", a declarat Bogdan Mara la PRO X.