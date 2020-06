In restaurantul in care a facut chef Rares Bogdan, CFR Cluj a sarbatorit ultimul titlu de campioana cu interlopi! 

In timp ce Guvernul indeamna cetatenii la responsabilitate sociala si la evitarea aglomeratiei in contextual inmultirii cazurilor de Covid-19, prim-vicepresedintele PNL a dat petrecere cu 100 de invitati.

Libertatea a fotografiat si filmat cu drona cele 100 de persoane care au participat la aniversarea fiicei lui Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL. Petrecerea a avut loc la restaurantul Davinci din Cluj-Napoca, un local de lux unde CFR Cluj a sarbatorit, in mai 2019, castigarea ultimului titlu de campioana in Liga 1. Cei mai multi dintre invitatii fostului prezentator tv s-au adapostit in cladire, desi regulile impuse de starea de alerta cer ca la evenimentele private sa nu poata lua parte mai mult de 20 de invitati. La petrecerea organizata de politician a fost invitat si Nelutu Varga, patronul echipei de fotbal CFR Cluj. Nici petrecerea de titlu a echipei clujene nu a fost lipsita de controverse, in urma cu un an, jurnalistii prezenti la eveniment constatand ca alaturi de jucatori, antrenori si oficiali au petrecut mai multe personaje considerate ca facand parte din elita lumii interlope romanesti, printre care si unii lideri ai unor temute clanuri bucurestene.

S-AU INMULTIT ALARMANT CAZURILE DE COVID-19, S-AU DAT MULTE AMENZI

In ultima luna, Guvernul a dispus mii de controale si sute de amenzi pentru localurile care nu respecta normele de distantare sociala si de igienizare, in conditiile in care „cea mai mare probabilitate de infectare cu noul coronavirus este în interiorul restaurantelor”, dupa cum transmitea, saptamana trecuta, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Autoritatile au atras atentia ca, timp de trei zile la rand, numarul cazurilor confirmate de Covid-19 in Romania a depasit 300. In prezent, au fost confirmate in mod oficial aproape 25.000 de infectari si peste 1.500 de decese din cauza coronavirusului. Doar in weekend, politistii si jandarmii au aplicat 698 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 250.450 de lei, ca urmare a incalcarii legii privind masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.

Nu este primul scandal in care este implicat un membru al partidului aflat la guvernare pe fondul pandemiei de coronavirus, dupa ce, in urma cu o luna, premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu au fost suprinsi in timp ce fumau si beau alcool, fara masti, intr-un birou din Palatul Victoria, cu ocazia zilei de nastere a primului.

LOCATIA APARE IN INTERCEPTARILE DNA CA FIIND A UNUI AFACERIST URMARIT INTERNATIONAL

Pe interceptarile DNA, restaurantul clujean apare ca fiind detinut de Ioan Bene, un om de afaceri local, care a fost condamnat, in 2018, la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru o mita data unui fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj. La momentul respectiv, el a fost dat in urmarire internationala si prins de autoritatile italiene in regiunea Manduria, din sudul Italiei, tara unde a obtinut recunoasterea sentintei din Romania. Un an mai tarziu, dupa ce a primit o noua condamnare definitiva de 5 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de evaziune fiscala, Bene a disparut si a fost dat in urmarire internationala, fiind in continuare pe lista celor mai cautati fugari din Romania, desi, in iunie 2020, a mai primit o pedeapsa de 6 ani si 2 luni pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, dare de mita si fals in inscrisuri sub semnatura privata.