CFR CLUJ - FCSB | Atacul lui Conceicao inainte de derby: "Nu trebuie sa justific nimic!" Ce spun campionii despre meciul cu FCSB

Duminica are loc la Cluj duelul principalelor favorite la castigarea titlului.

Ramas antrenor la CFR Cluj dupa eliminarea din play-off-ul Europa League, Toni Conceicao, spera ca derby-ul cu FCSB sa porneasca un nou drum pentru campioana Romaniei - CFR are 3 infrangeri si un egal in ultimele 4 partide in toate competitiile.

"In aceste doua saptamani, am muncit cu aceeasi dorinta, cu acelasi profesionalism, cu aceleasi reguli. Sunt linistit pentru meciul de duminica, pentru ca, in aceste doua saptamani, am muncit foarte bine si suntem increzatori inaintea meciului cu Steaua. Eu am un trecut aici, in Romania, ca antrenor, iar trecutul vorbeste pentru mine. Nu trebuie sa justific nimic. Sunt multe persoane care au pregatit echipa in aceasta perioada si e responsabilitatea lor. Eu am venit aici cand incepuse campionatul" a declarat Toni Conceicao in conferinta de presa.

Cei de la CFR Cluj spera ca pauza pentru partidele nationalei din UEFA Nations League sa se dovedeasca a fi fost excelenta pentru campioana: "Am plecat la lotul echipei nationale, atmosfera era urata la echipa, dar acum, de cand m-am intors, totul este foarte bine. Suntem 100% concentrati pe acest meci. Nu cred ca se poate pune problema plecarii domnului Conceicao, este prea devreme. Campionatul este lung si nu cred ca este atat de important acest aspect acum.

In ultimele patru meciuri, am condus de fiecare data, dar ne-au egalat mereu. Nu e o intamplare ca am condus. Cred ca si ei ar trebui sa fie atenti la noi. tucudean este intr-o forma foarte buna, traverseaza o perioada mult mai buna decat Gnohere. Cred ca poate decide meciul. Este colegul meu de camera si merg pe mana lui" a declarat si Cristi Manea.