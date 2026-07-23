Ardelenii traversează un moment foarte dificil din cauza problemelor financiare. Cu toate acestea, antrenorul Antonio Folha s-a concentrat pe prestația elevilor săi la conferința de presă de la final.

Ce a spus Antonio Folha după Alashkert - CFR Cluj 1-1

Tehnicianul Antonio Folha și-a lăudat jucătorii pentru evoluția din Armenia, în special pentru prestația din repriza secundă:

"Am făcut un meci bun, e un rezultat pozitiv. Cum am spus înaintea meciului, astăzi am avut de înfruntat un adversar foarte dificil. A fost un meci greu, dar cred că ne-am mișcat bine, mai ales în repriza a doua.

Cred că am controlat bine meciul, ei nu au avut nicio ocazie după pauză. Per total, pot să spun că am făcut un meci bun aici", a declarat Antonio Folha, la conferința de presă de la finalul meciului.

Partida retur dintre CFR Cluj și Alashkert va avea loc peste o săptămână, în Gruia, de la 21:30.

Caseta meciului

Au marcat: Karen Nalbandyan (36) / Andres Șfaiț (48)

ALASHKERT: Beglaryan – Terteryan (R. Hakobyan 90+3), Matyukhin, Cezar Henrique, H. Hakobyan (Sadoyan 70) - Nalbandyan, Piloyan, Sabobo (Massoumou 46) – Farayola, Rafael Jesus (Adebayo 70), Momo Toure (Ejike 77). ANTRENOR: Vahe Gevorgyan

CFR CLUJ: Vâlceanu – Braun (V. Kun 90+1), Pantalon, Aly Abeid (Huja 79), Camora (Simao Rocha 46) – Muhar, Djokovic, Fică – Cordea (Biliboc 46), Şfaiţ (A. Păun 69), Korenica. ANTRENOR: Antonio Folha.

Cartonaşe galbene: Sabobo 29, Nalbandtan 45+2, Terteryan 84 / Muhar 37, Pantalon 40, Biliboc 67