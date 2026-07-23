După ce a jucat în meciul din prima etapă a Superligii, Oțelul Galați - CFR Cluj 2-1, atacantul Luka Zahovic a plecat ieri de la ardeleni!

Slovenul a fost deja prezentat oficial de noua sa echipă, NK Maribor.

Luka Zahovic s-a transferat la Maribor

”198 de meciuri, 81 de goluri. Va urma...

Luka Zahovic, bine ai venit acasă!”, a postat clubul sloven.

În vârstă de 30 de ani, Luka Zahovic este internațional sloven, născut în Portugalia, tatăl său fiind celebrul Zlatko Zahovic, fotbalist de top din Slovenia în anii 1990-2000.

Luka a mai evoluat în două rânduri pentru Maribor, 2007-2015 și 2016-2020, iar până să ajungă la CFR Cluj în acest an mai jucase, printre altele, la Heerenveen, Pogon Szczecin ori Gornik Zabrze.

Alashkert - CFR Cluj, de la ora 18:00! Ardelenii debutează în actuala ediție de Conference League

CFR Cluj va întâlni formaţia armeană Alashkert FC astăzi, de la ora 18:00, pe Stadionul Academiei FFA din Erevan, în prima manşă a turului secund preliminar din Conference League.

Antrenorul echipei CFR Cluj, Antonio Folha, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Alashkert FC, adversara din prima manşă a turului secund preliminar al Conference League, este o formaţie dificilă, dar se bazează pe jucătorii săi "uimitori" care sunt capabili să obţină o victorie în deplasare.

"I-am analizat pe cei de la Alashkert, bineînţeles, e o echipă foarte dificilă, care împotriva noastră ne va crea multe dificultăţi. Dar dacă suntem la cel mai înalt nivel al nostru, cu siguranţă putem face un joc bun împotriva lor.

În meciurile eliminatorii, în opinia mea, nu există echipe favorite, care să câştige mai mult decât o manşă, dar am un grup uimitor, un lot uimitor, cu jucători minunaţi, care mă fac să fiu încrezător că mâine putem face un joc foarte bun", a declarat Folha.