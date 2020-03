CFR Cluj cere oficial SUSPENDAREA Ligii 1: "Competitia trebuie oprita ACUM!" Oficialii echipei din Gruia vor masuri de URGENTA

CFR Cluj cere ca Liga 1 sa fie suspendata cat mai repede posibil.

Presedintele CFR-ului, Marian Copilu, considera ca Liga 1 ar trebui suspendata cat mai repede posibil. Copilu spune ca mai devreme sau mai tarziu oricum acolo se va ajunge, iar cu cat se ia aceasta decizie mai devreme cu atat vor fi evitate mai multe scenarii negative:

"Sunt riscuri prea mari pe care le suporta multi oameni: deplasari cu avioane, cazare in hoteluri. Oricum, jucatorii nu mai pot fi concentrati la fotbal in contextul acesta, primesc si ei vesti despre ceea ce se petrece. Si mai e un risc: echipele sa nu mai poata reveni in localitatile din care provin, in cazul in care vor fi inchise orasele! O masura care e posibila!

E penibil sa joci cu tribunele goale! Competitia trebuie oprita acum sau cat mai curand e posibil! De ce trebuie sa ajungem in situatia ca vreun sportiv sa fie infectat si abia atunci sa luam masuri?", a spus Marian Copilu pentru GSP.

Avertisment pentru FCSB: "Se supun riscului!"

Presedintele clujenilor spune ca echipa lor are sansa de a nu fi nevoita sa se deplaseze etapa viitoare cu avionul, insa FCSB nu are parte de acelasi noroc si vor fi supusi unui risc:

"Oricum campionatul va fi oprit, cu siguranta, de saptamana viitoare! De ce sa mai riscam pentru inca o etapa? Ca sa fie si mai clar: noi vom juca acasa, deci n-o sa calatorim cu avionul, nu avem de suportat ceea ce vor avea de suportat alte echipe. - Asa cum e FCSB. - Da, FCSB va calatori la Cluj cu avionul, e un risc.", a mai spus Copilu.