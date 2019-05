"Ce faceti daca vine o oferta foarte buna?" Raspunsul GENIAL al lui Petrescu imediat dupa titlu :))

Petrescu n-are de gand s-o mai lase iar pe CFR, indiferent de oferta pe care o primeste.

In finalul conferintei de presa de dupa jocul cu Craiova, Petrescu a fost intrebat cum ar proceda in cazul unei oferte foarte bune din punct de vedere financiar.

Petrescu s-a ridicat si i-a raspuns jurnalistului in drum spre vestiare: "Nu mai, nu mai, nu mai vreau! De fapt, au venit, dar nu mai vreau!"



Super Dan isi propune s-o duca pe CFR cel putin in grupele Europa League. Strategia de transferuri a clubului nu se va schimba. CFR va cumpara jucatori doar daca isi va mari bugetul prin vanzari. Altfel, campioana va semna doar cu fotbalisti liberi de contract.

E la al 3-lea titlu in Romania

Dan Petrescu e pentru a 3-a oara campion in Romania. Primul titlu a venit cu Urziceniul, acum fix 10 ani. Acum, Petrescu e la al doilea trofeu major cu CFR Cluj, dupa cel de anul trecut.