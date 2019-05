"Meciurile astea m-au daramat, d-aia am si racit!" :) Petrescu isi critica sefii: "Transferurile au fost gresite! Munca mea a fost mai grea decat a lui Iordanescu, Conceicao si Minteuan!"

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Dan Petrescu este primul antrenor care reuseste sa castige trei titluri de campion doar cu echipe din provincie. Petrescu a tinut sa le multumeasca si celor 3 antrenori care au pregatit CFR-ul inaintea sa, dar a tinut sa sublinieze ca presiunea cea mai mare a fost pe umerii sai.

Petrescu avertizeaza ca nu a avut la dispozitie lotul pe care si-l dorea si va remedia aceasta situatie in perioada de transferuri din vara. Obiectivul e clar: calificarea in grupele unei competitii europene. Traseul spre grupe e aproape imposibil.

"Nici nu am mai putut sa intru in vestiar, era prea mare bucuria. Nu e usor sa castigi campionatul de doua ori la rand si in play-off nu cred ca a reusit cineva. Ma bucur ca am luat decizia sa revin. E meritul baietilor si al celor care au fost inaintea mea. Edi Iordanescu a antrenat vreo 2 meciuri, Conceicao a antrenat in cea mai mare parte, Minteuan are si el meritul lui, iar eu am fost un fel de atacant care trebuia sa finalizeze ce au muncit ei. D-aia munca mea a fost cea mai grea. Stiti si voi ca munca atacantului e cea mai grea. Cel mai mare merit il are Conceicao. Meciurile de pe final de campionat m-au daramat, cred ca d-aia sunt si racit. Trofeul asta trebuie impartit cu ceilalti antrenori. Au fost gresite achizitiile, nu au fost luati jucatorii care trebuie. Asta e o problema care trebuie rezolvata in vara. Mai avem un meci in play-off si cei mai multi jucatori vor primi o vancanta. Dar ne gandim sa castigam si ultimul meci. Obiectivul este sa ajungem in grupele unei competitii europene", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.