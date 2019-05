FCSB termina sezonul pe locul 2! Cum arata drumul spre grupele Europa League: intra in competitie inca din primul tur

FCSB termina sezonul pe locul secund. Pentru al patrulea an consecutiv.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Vestea proasta pentru FCSB este ca va incepe campania europeana inca din primul tur preliminar. Vestea buna e ca are sansa sa fie cap de serie chiar si in play-off.

FCSB va intra in preliminariile Europa League inca din turul 1, cu un coeficient de 23.000. KuPS, RFS sau Narva Trans sunt doar cateva dintre echipele pe care FCSB le poate intalni in turul 1. In turul 2 preliminar FCSB va fi in continuare cap de serie, insa ar trebui sa evite formatii precum Strasbourg, Aris sau Midtjylland - cei mai puternici adversari posibili.

FCSB are sanse importante sa fie cap de serie si in turul 3 preliminar al Europa League. Braga, Besiktas sau echipele care vor veni din turul 2 preliminar al UEFA Champions League sunt formatiile de care FCSB trebuie sa se fereasca.

Daca va ajunge pana in play-off-ul Europa League, FCSB poate avea si aici un statut privilegiat. In functie de rezultate si de echipe calificate, FCSB poate fi cap de serie si poate "prinde" un adversar mai usor la ultimul test inainte de grupele competitiei.