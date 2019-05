Arlauskis, mesaj impresionant pentru FCSB! "Acolo a fost casa mea, am trait momente frumoase" Ce i-a transmis lui Mihai Stoica!

Campion cu CFR Cluj, Arlauskis a vorbit despre fosta sa echipa.

CFR Cluj a cucerit al doilea titlu consecutiv in Liga 1 si al 5-lea din istorie dupa 2008, 2010, 2012 si 2018. Giedrius Arlauskis, alaturi de Culio, a devenit cel mai titrat jucator strain din Romania.

Lituanianul din poarta clujenilor nu a uitat de timpul petrecut la FCSB, echipa cu care a cucerit campionatul in sezonul 2014/15. La finalul meciului cu Craiova, el a tinut sa le reaminteasca ros-albastrilor ca nu i-a uitat.

"E o placere sa joci pe National Arena. Acolo a fost casa mea. Si am trait momente foarte frumoase. Voi spuneti FCSB, eu spun Steaua", a declarat Arlauskis la finalul meciului.

Portarul campioanei a tintu sa ii raspunda si lui Mihai Stoica, cel care a spus ca eliminarea suferita de CFR Cluj in fata celor de la Dudelange a a fost o rusine.

"Multa lume spune ca e rusine, dar nu cred ca e rusine sa incerci sa faci ceva si sa pierzi. Asta nu e rusine si aici eu il contrazic pe MM. Nu e rusine sa intri intr-o competitie, ca nu se stie in fotbal cum o sa fie. Noi am incercat, dar multa lume nu stie ce a fost pe la noi pe aici prin club si nu cred ca puteam in momentul respectiv mai mult. Nu o sa spun din cauza cui, dar asta a fost. Anul asta incercam sa facem mai mult, sper sa invatam din greseli si sa intram in grupele UEFA Europa League”, a adaugat Arlauskis pentru Telekom Sport.

Arlauskis poate pleca din Romania

Lituanianul isi doreste sa plece dupa doi ani la Cluj. Arlauskis are 4 titluri in Romania. Pe langa doua cu CFR, a mai castigat campionate cu Steaua si Unirea Urziceni.

"Am castigat 4 trofee, 3 cu Dan Petrescu. Cumva, suntem legati unul de altul. Nu stiu nimic de plecarea mea de aici, sa vedem. A fost un an foarte, foarte greu, cu multa tensiune, mult stres. Inca nu-mi dau seama ce s-a intamplat. In capul meu nu inteleg ce se intampla. Facem un dus si vedem dupa aia. Cred ca e al 4-lea si ultimul trofeu al meu in Romania, in tara asta minunata care mi-a dat totul. Sa vedem ce face Petrescu, daca petrecem in seara asta. Asa ne-a zis, sa vedem daca se tine de cuvant. Ne-a zis sa tragem tare acum, acum e momentul sa petrecem", a spus Arlauskis la Digisport.