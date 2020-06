CFR baga frica in FCSB inaintea derby-ului! Chipciu, primul gol in tricoul campioanei. FCSB a luat titlul ultima data cand a castigat la Cluj

Chipciu a dat primul gol pentru CFR, iar Petrescu a facut scor, 6-1 cu Medias.

FCSB a luat titlul ultima data cand a castigat la Cluj.

Dodel Tanase a adus ultima victorie pentru FCSB la Cluj, acum 6 ani. Arlauskis, Keseru, Chipciu si Prepelita jucau atunci la FCSB.

"Am avut o echipa foarte buna, nu ne gandeam decat sa castigam. Am castigat 3 titluri, in ultimul an am castigat toate trofeele", a spus Andrei Prepelita la PRO TV.

Miriuta era antrenorul CFR-ului cand FCSB a castigat ultima data la Cluj. CFR se multumeste si cu un egal. Are 4 puncte peste FCSB.

"Va castiga, CFR acasa va castiga, sunt sigur si le voi tine pumnii. Nici nu imi fac probleme, vor castiga campionatul", a declarat Miriuta.

FCSB a pierdut cu Voluntari si Clinceni inainte sa joace la Cluj