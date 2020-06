Harlem Gnohere, desfiintat de un fost jucator de la FCSB: "A venit ba gras, ba accidentat, adica pana intra el in ritm trec deja doua trei luni"

Atacantul francez a plecat de la FCSB liber de contract, chiar daca mai avea inca un an din actuala intelegere.

Laurentiu Dinita, fost jucator la FSCB in perioada 2003-2006, "a aruncat cu sageti" catre Gnohere si considera ca plecarea lui nu este un minus pentru echipa patronata de Gigi Becali.

"Gnohere in fiecare an sau in fiecare pauza competitionala cand a venit din vacanta a venit ba gras ba accidentat, adica pana intra el in ritm trec deja doua trei luni. Acum depinde si ce fel de atacant vrea antrenorul respectiv, ce fel de atacant isi doreste. Poate vrea unul mai mobil. Gnohere nu este un atacant mobil, este un atacant de careu, un atacant sa duci mingea in gura portii", a declarat Laurentiu Dinita pentru TelekomSport.

Gnohere a jucat aproape 3 ani in tricoul lui FCSB. In tot acest timp, el a bifat 115 partide, a inscris 51 de goluri si a oferit 6 pase decisive.