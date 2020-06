CFR Cluj, instructie cu Gaz Metan in ultimul amical! Campioana a inscris 6 goluri inainte de derby-ul cu FCSB

Campioana Romaniei s-a impus cu scorul de 6-1, intr-un amical jucat azi, impotriva lui Gaz Metan Medias.

Giedrius Arlaukis, care se afla in ultima luna de contract cu echipa clujeana, a iesit din carantina si a putut sa evolueze pentru echipa lui Dan Petrescu.

Djokovic a reusit o dubla in minutele 4 si 30, iar Bordeianu a marcat ultimul gol al primei reprize in minutul 35. In a doua repriza "feroviarii" au mai punctat de 3 ori prin Deac in minutul 62, Vinicius in minutul 65 si Chipciu in minutul 77. Gaz Metan a inscris golul de onoare in minutul 90 prin Roberto Romeo.

ECHIPELE DE START

CFR Cluj: Arlauskis - Susici, Vinicius, Burca, Camora - Itu, Bordeianu, Djokovici - Deac, Omrani, Paun

Rezerve: Sandomierski, Hindrich, Rus - Manea, D. Ciobotariu, Boli, Cestor, Hoban, Pereira, Luis Aurelio, Chipciu, Rondon, Tucudean, Petrila si Andrei Joca.

Gaz Metan: Plesca - Butean, Larie, M. Constantin, Velisar - Fofana, Droppa, Chamed - Cardoso, S. Bus, Hora.

Pentru CFR Cluj urmeaza duminica derby-ul din playoff contra lui FCSB. Echipa patronata de Gigi Becali a pierdut ultimele doua amicale disputate: 1-2 cu FC Voluntari si 2-3 cu Academica Clinceni.