Becali il contrazice pe Harlem Gnohere! Ce spune patronul FCSB despre oferta de un milion pe care ar fi refuzat-o pentru 'Bizon'

Harlem Gnohere si-a reziliat contractul cu FCSB saptamana trecuta.

Fostul atacant si-a anuntat despartirea de echipa lui Bogdan Vintila in urma cu o saptamana. Intr-o interventie la PRO X, Gnohere a marturisit ca a fost suparat in iarna, cand patronul FCSB ar fi refuzat o oferta de un milion de euro pe el.

Gigi Becali a vorbit despre afirmatia 'Bizonului' si a declarat ca nu a primit nicio oferta pentru atacant in iarna.

"Ceream pe el 1 milion, ultima data am cerut 800 000, nu am cerut sume colosale. Il dadeam si cu 500 000, dar a dat cineva? Nimeni. In situatia asta am zis ca mai bine scap de salariul pe care trebuia sa i-l dau. Nu a avut oferta, nu il dadeam daca era? Acum s-a intamplat cu sponsorul care a zis ca il mai da 100 000 sa il dam.

El are dreptate, nu de respectat, nu se pune problema la noi cu asta, dar la faptul ca a fost tinut rezerva prea mult, a fost in acelasi timp cu Alibec, fiind in acelasi timp cu el, Alibec era considerat vedeta.

Dupa care s-au intamplat si alte lucruri, el se ingrasa imediat daca nu juca, nu prea alerga, nu se poate sa nu alergi", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.