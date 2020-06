Sumele URIASE pe care le da Gigi Becali pentru costumele sale! De unde se imbraca patronul FCSB si cat cheltuieste pe haine

Gigi Becali este unul dintre cei mai bogati oameni din Romania si nu se fereste sa cheltuiasca o multime de bani pe haine.

Gigi Becali este unul dintre cele mai cunoscute personaje ale tarii. Este printre putinii patroni care isi permit sa transfere jucatori pe sume importente de bani, insa nu isi neglijeaza garderoba.

Cezar Ionascu, expert in design vestimentar, a dezvaluit ce sume de-a dreptul incredibile da Becali pentru costumele sale si nu numai.

"La Gigi Becali e vorba de extravaganta asumata. E o diferenta intre a fi extravagant fara sa ai un fundal si a mima bunastarea, asa cum fac foarte multi si ce face Gigi Becali. A dat o avere pe costume din Marea Britanie.

Stiu si adresa. Mi-au zis ca au un mare client din Romania care face cumparaturi de 30, 40 sau 100 de mii de euro la o singura vizita. El a stiut sa 'fure'. S-a inspirat pe unde a fost in lume si a 'furat' correct. Nu e vorba de stil doar la costume. L-am vazut la schi. Are niste haine... Nu vorbesc de brand, ci de calitatea haiinelor. Barbatul se imbraca pentru a nu ramane dezbracat, pentru bani, putere si femei.", a spus Cezar Ionascu la Look Sport.

Gigi Becali este cel care face echipa la FCSB si Harlem Gnohere a recunoscut asta acum cateva zile. "Toata lumea stie cine face echipa la Steaua, cine decide primul 11, cine face schimbarile. Cand vii la Steaua, stii la ce sa te astepti. E frustrant, dar n-ai ce sa faci, ca jucator. Il apreciez pe Becali, cred ca spune adevarul pana la un punct, apoi nu-l mai zice. E o persoana pe care o apreciez, totusi", a declarat Gnohere.