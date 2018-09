CFR 1-1 FCSB | Becali anunta CUTREMURUL la FCSB! Ce se intampla cu Dica si MM

Gigi Becali are de gand sa ia masuri majore la echipa daca jocul nu se schimba rapid.

Etapa a 13-a e pratul de care trebuie sa treaca Dica. Pana atunci, Becali nu se atinge de banca tehnica.

"Dupa 13 etape, vorbim. Eu ii respect pe antrenori. Ii respect mai mult ca oricine. La mine vrei sa vii... vii in conditiile astea, astea. Dupa 13 etape, vorbim. Eu vreau sa fiu pe primul loc? Eu vreau sa merg in Liga Campionilor. Daca e de jucat in Romania, sa joace in Romania FCSB Talpan. Nu vreau emotii degeaba, nici sa muncesc degeaba. Eu vreau bani. Daca nu iau bani, la revedere! Talpan cu Lacatus si cu Iovan. La revedere! Pe mine Europa ma intereseaza, nimic altceva!", si-a inceput Becali atacul.

Patronul FCSB recunoaste ca e nemultumit de modul in care echipa e pregatita fizic. Lasa de inteles ca Dica si MM ar putea avea si ei de suferit.



"MM mi-a zis ca-l avem pe cel mai bun din Europa. Asa mi-a spus MM. Ce sa fac? Sa dau afara pe MM, pe Dica, pe toata lumea? Dupa 13 etape o sa constat eu ce se intampla, fara sa-mi zica nimeni. O sa vezi ca o sa constat eu! Hai sa vorbesc! Jucatorii n-au putere. De ce? Ca-s fricosi. De ce-s fricosi? Ca n-au putere. Dadea Roman vreun pas la adversar? La Botosani, Roman era de 1000 de ori mai bun.

V-am spus, discutam dupa 13 etape. O sa vedeti dupa aia ce-o sa se intample la FCSB, da? Dupa alea 13 etape o sa vedem. Va dau cuvantul meu de onoare ca nu il dau afara pana in etapa a 13-a. Si el, si MM, si toti au vina. Ei sunt niste pastori, trebuie sa vada cum pasc oile. Daca jucatorii nu fac niste lucruri, de la cap e de vina. Le dau niste bani oamenilor alora, trebuie sa faca ce trebuie! Cum adica la Viitorul putea si aici nu mai poate? I-am laut de prosti pe Nedelcu si pe Coman? Cum adica Tanase n-a crescut deloc? Lasa-ma 13 etape si vedem. E posibil ca dupa 13 etape sa fie schimbata toata lumea. Poate el a facut antrenamente sa fie puternic peste 2-3 etape, nu? Gata, nu mai spun altceva", a zis Becali la Digi.