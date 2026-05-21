„Ești dus de acasă!” Valeriu Iftime, nemilos cu Gigi Becali înaintea meciului direct

FCSB și FC Botoșani se vor înfrunta duminică, 24 mai, de la ora 20:30. Marius Baciu a fost instalat în funcția de antrenor principal la formația bucureșteană. Cu acest prilej, Valeriu Iftime a analizat obișnuința patronului roș-albaștrilor de a dicta schimbările și formulele de start.

Iftime respinge modelul de management de la echipa bucureșteană

Finanțatorul grupării moldovene a transmis că nu concepe să intervină peste deciziile tehnicienilor, făcând o aluzie directă la stilul de conducere asumat de Gigi Becali. Omul de afaceri a punctat că decizia unui patron de a se transforma în antrenor denotă o lipsă de realism.

„Eu nu accept ideea asta nici măcar în gând. Există intenția asta a oamenilor care au echipe de fotbal să-și spună o părere. Dar ca să-ți spui o părere la nervi sau la bucurie și a te gândi serios că ești antrenor înseamnă că ești dus de acasă”, a spus Valeriu Iftime, potrivit Digisport.