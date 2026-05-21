„Ești dus de acasă!” Valeriu Iftime, nemilos cu Gigi Becali înaintea meciului direct

„Ești dus de acasă!" Valeriu Iftime, nemilos cu Gigi Becali înaintea meciului direct
Patronul lui FC Botoșani dezaprobă implicarea lui Gigi Becali în deciziile tehnice de la FCSB, înaintea partidei directe din campionat.

FCSB și FC Botoșani se vor înfrunta duminică, 24 mai, de la ora 20:30. Marius Baciu a fost instalat în funcția de antrenor principal la formația bucureșteană. Cu acest prilej, Valeriu Iftime a analizat obișnuința patronului roș-albaștrilor de a dicta schimbările și formulele de start.

Iftime respinge modelul de management de la echipa bucureșteană

Finanțatorul grupării moldovene a transmis că nu concepe să intervină peste deciziile tehnicienilor, făcând o aluzie directă la stilul de conducere asumat de Gigi Becali. Omul de afaceri a punctat că decizia unui patron de a se transforma în antrenor denotă o lipsă de realism.

„Eu nu accept ideea asta nici măcar în gând. Există intenția asta a oamenilor care au echipe de fotbal să-și spună o părere. Dar ca să-ți spui o părere la nervi sau la bucurie și a te gândi serios că ești antrenor înseamnă că ești dus de acasă”, a spus Valeriu Iftime, potrivit Digisport.

În continuarea discursului său, patronul lui FC Botoșani a subliniat că patronul poate lua decizii punctuale, care nu pot ține loc de strategie viabilă pe termen lung pentru un club profesionist.

„Nu poți să fii antrenor ca și cum orice ar putea fi. Poate iese o schimbare o dată sau un discurs motivațional, dar nu merge așa. Așa cred eu. Și am deja 13-14 ani de Liga 1”, a subliniat oficialul clubului botoșănean.

Meciul FCSB - FC Botoșani va putea fi urmărit duminică, 24 mai, de la ora 20:30.

