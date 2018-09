Teapa URIASA pe care Dinamo i-a dat-o lui Nistor! Ce se intampla cu fotbalistul dupa ce a fost convins sa-i dea REJECT lui Becali

Gigi Becali a negociat doua saptamani cu Dinamo pentru Dan Nistor, dar n-a putut sa-l aduca pe mijlocasul 'cainilor'.

Becali era dispus sa ofere un milion de euro rivalei si sa-i dea lui Nistor o prima de instalare consistenta, pe langa un salariu de 20 000 de euro lunar.

Capitanul lui Dinamo a fost convins sa continue in Stefan cel Mare si i s-a promis o renegociere a contractului in termeni mult imbunatatiti. Numai ca totul a ramas la nivel de discutii, anunta Fanatik. Dinamo n-a facut niciun pas concret pentru a-i modifica termenii contractuali lui Nistor, desi Negoita i-a transmis clar fotbalistului ca va demara negocierile dupa meciul cu Craiova. Perioada de transferuri in liga 1 s-a inchis, astfel ca Nistor e blocat cel putin pana in iarna. Jucatorul e nemultumit mai ales dupa ce a aflat ca Dinamo le-a dat contracte mai mari decat al lui celor doi jucatori transferati in ultima saptamana, Teddy Mezague si Danijel Subotic.

Acum Nistor castiga 9000 de euro pe luna, dar si-ar dori un supliment de cel putin 6000.