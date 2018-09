CFR 1-1 FCSB | "Baaa, ce fotbalist esti, nu ti-e rusine?! Esti un munte de om, ce faci, baaa! Cum sa fii ATAT DE PRAF?!" Becali il DISTRUGE pe Nedelcu

Becali isi face praf propriii fotbalisti dupa 1-1 cu CFR la Cluj!

"Ce multumit sa fiu de meci? Asta e meci? Daca era de facut schimbari la pauza, trebuiau facute 7! Daca nu stii ce sa schimbi... normal ca nu scoti pe nimeni. Sunt 7 care trebuiau scosi. Numai pase la adversar... Nedelcu, pase la 16 metri... Filip... 7 pase la adversari... N-am vazut asa fotbal in viata mea. Noi am intalnit acum un CFR ranit. Niciodata n-am vazut asa ceva! CFR e mai puternica decat a fost azi cu noi. Ei erau raniti, de fapt sunt de 100 de ori mai buni. Ce s-a adunat? Nu l-ai vazut pe Coman? Daca e in 8 metri... da, ba, gol. Astepti sa-ti dea adversarul pase sa dai gol? Da, ba, gol daca esti fotbalist! Cica si-a revenit... ce si-a revenit?

N-am avut nici adversar, ca daca aveam... Ce sa-mi placa daca noi am jucat in 3 oameni? Stan, Benzar si Gnohere! ATAT! In rest... Mijlocul nostru a fost praf! Filip numai la adversar. Alalalt are 23 de ani si nu da in ea. Daca esti mijlocas, de ce dai numai la adversar. Ai 22 de ani, mingea la tine si tu ce astepti? Esti un munte de om. Ce faci, baaa? Am incercat sa-l fortez pe Nedelcu, dar degeaba. Nu mai cred in el. Vreau sa gasesc un mijlocas, unul sa fie bun, dar nu-l gasesc. O sa jucam iar cu Morais mijlocas central. Sa-l vedem si pe Ovidiu Popescu. Dar n-ai ce baza sa-ti pui in el. Djokovic a fost astazi Pele. Nu-mi vine sa cred ca le dau atatia bani jucatorilor astora, nu cred!", a spus Becali la Digisport.