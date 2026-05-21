S-a pronunțat decizia finală pentru Mario Iorgulescu. Câți ani va sta la închisoare fiul președintelui LPF

Mario Iorgulescu a primit o sentință definitivă de 8 ani și 8 luni de închisoare. Curtea de Apel București a respins decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție care solicita rejudecarea cauzei, potrivit Fanatik, menținând astfel condamnarea dictată inițial în decembrie 2024.
Timpul petrecut după gratii rezultă din contopirea mai multor sancțiuni. Instanța a stabilit 7 ani pentru ucidere din culpă și 2 ani pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise și a alcoolului. La acestea s-a adăugat o condamnare de 3 ani dintr-un alt dosar, în care a fost judecat pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal.