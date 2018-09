CFR CLUJ - FCSB, ASTAZI 21.00 | Ce a facut Gigi Becali cu cateva ore inainte de derby! Suma uriasa cheltuita de patronul FCSB

Gigi Becali spera ca gestul sau sa-i poarte noroc.

In aceasta seara are loc derby-ul dintre campioana Romaniei, CFR Cluj, si vicecampioana din sezonul trecut si actualul lider, FCSB. In ciuda importantei partidei, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a decis sa plece din tara la inceputul saptamanii.

Motivul? Becali s-a dus la muntele Athos, pentru a se ruga. Si asa cum face de fiecare data, Becali, a donat o suma importanta de bani, de cateva sute de mii de euro, scrie Fanatik. Becali s-a intors in Romania pentru partida de la Cluj.

"Intalnim campioana Romaniei, o echipa foarte buna, cu jucatori cu experienta. Chiar daca si ei au ratat calificarea in grupele Europa League, sunt o echipa foarte buna si ne asteapta o partida foarte grea. Avem 2 puncte avans fata de CFR Cluj, important este ca duminica seara sa facem o partida buna si sa castigam cele 3 puncte" spunea Dica inaintea partidei.