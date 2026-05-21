Suma incredibilă pe care o va cheltui Canada pentru găzduirea Cupei Mondiale din 2026

Canada anticipează costuri de circa un miliard de dolari canadieni (727 de milioane de dolari americani) pentru a găzdui meciuri la Cupa Mondială de fotbal în această vară (11 iunie - 19 iulie), potrivit unui raport al organismului federal de supraveghere a bugetului, publicat miercuri şi citat de Reuters.

Costul estimat per meci atinge 82 de milioane de dolari canadieni, a declarat responsabilul parlamentar cu bugetul, menţionând că această sumă este aliniată cu cheltuielile publice anterioare pentru evenimentele Cupei Mondiale.

Un număr de 13 meciuri sunt prevăzute la Toronto şi Vancouver în la ediţia din această vară, pe care Canada o găzduieşte împreună cu SUA şi Mexicul.

Din costul de 1,066 miliarde de dolari canadieni, guvernul federal va acoperi 473 de milioane de dolari, iar alte niveluri de guvernare vor furniza restul de 593 de milioane de dolari.

În aprilie, oraşul Toronto intenţiona să cheltuiască 380 de milioane de dolari, sumă care include subvenţii federale, pentru a găzdui şase meciuri. Columbia Britanică plănuise să contribuie cu 578 de milioane de dolari pentru a organiza şapte meciuri la Vancouver. Guvernul federal a declarat în aprilie că va aloca până la 145 de milioane de dolari pentru securitate în timpul turneului.

Naţionala Canadei îşi începe campania la Cupa Mondială împotriva Bosniei-Herţegovinei, la Toronto, pe 12 iunie, în Grupa B, jucând apoi cu Qatarul (18 iunie, Vancouver) şi cu Elveţia (24 iunie, Vancouver).

