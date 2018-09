CFR - FCSB | N-are semnal Becali?! :)) Dica n-a facut NICIO schimbare la pauza! E a doua oara in 14 meciuri

FCSB n-a facut nicio schimbare la pauza derby-ului cu CFR!

E doar a doua oara in acest sezon cand asta se intampla. Singura data cand Nicolae Dica n-a modificat nimic in formula cu care a inceput meciul a fost cu Poli Iasi, pe 5 august.

In total, in acest sezon, FCSB a jucat 14 meciuri oficiale. Schimbarile facute la pauza au devenit o obisnuinta in ultimele 3 sezoane. Becali a recunoscut ca influenta sa e decisiva in hotararile luate de antrenori in timpul meciurilor. "Dica spune ca nu e multumit si face cate o schimbare, doua. O sa-i spun de-acum sa nu mai faca doua schimbari, sa nu se grabeasca", a glumit Beclai, intrebat daca are vreo influenta in tactica ros-albastrilor.