Cel mai recent transfer al lui Dinamo, facut praf! "Va dati seama ce tupeu a avut? Mi-a zis ca a fost ocupat cu fotbalul"

Dinamovistii nu traverseaza o forma sportiva foarte buna, iar scandalurile se tin scai de "caini".

Adus in aceasta iarna din postura de jucator liber de conract, Giani Stere este facut praf de unul dintre profesorii de la facultatea UNEFS din Bucuresti la care jucatorul este student.

"Va spun in premiera! Am avut surpriza sa aflu ca Giani Stere este sau a fost studentul meu. Ar fi trebuit sa faca specializarea «Fotbal» cu mine in semestrul trecut. Nu era un student eminent, n-a venit la scoala nici macar o secunda. Cu o zi inainte de examen, a incercat sa vada care e posibilitatea sa intre in examen.

Va dati seama? Un om, care, in online, nu a avut capacitatea, pe durata unui semestru de 14 saptamani, sa se logheze, isi permite cu o zi inainte de examen sa spuna: «Cum fac sa intru si eu in examen? Unde sa-ti trimit exercitiile?».

E funny, dar e si trist. Mi-a zis ca a fost ocupat cu fotbalul si ca de asta n-a avut timp. Acum am constatat cu surprindere ca e la Dinamo. Va dati seama ce tupeu a avut?", a declarat Ciprian Panait, pentru GSP.

Crescut la juniorii de la ACS Poli Timisoara, atacantul a mai evoluat pentru FC Snagov, insa era fara contract de un an, de cand echipa din Ilfov s-a desfiintat. A debutat pentru Dinamo in meciul cu Viitorul, pierdut cu 5-0, intrand in partea a doua a meciului.