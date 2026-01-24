Potrivit președintelui Consiliului de Administrație al FCSB, Popescu se luptă pentru un loc de titular pe două poziții unde concurența este aproape imposibil de învins în acest moment.



„Nu e vorba de apărat. E vorba că Octavian Popescu evoluează pe două poziții. Pe o poziție pe care el evoluează noi jucăm cu jucătorul sub vârstă (U21), iar pe cealaltă poziție joacă Darius Olaru, poate cel mai important jucător al acestei echipe”, a transmis Mihai Stoica la PrimaSport.



Popescu n-a profitat la maximum de șanse primite



Deși a adunat 13 prezențe în actualul campionat, reușind un gol și o pasă decisivă, evoluțiile lui Popescu nu au fost întotdeauna la nivelul așteptărilor conducerii.



„A primit șanse. Câteodată a profitat de șansa primită, câteodată nu a profitat. Acum a intrat într-un moment în care...", a mai punctat oficialul roș-albaștrilor, lăsând de înțeles că forma sportivă a jucătorului este într-un punct de cotitură.



Cota sa de piață a lui Tavi Popescu a scăzut semnificativ, ajungând la 850.000 de euro în decembrie 2025, de la un maxim de 4 milioane de euro în 2022.

