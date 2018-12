CEL MAI BUN DIN LIGA I! Ianis Hagi, cel mai productiv jucator din 2018, dupa cifre! Clasamentul fotbalistilor cu cele mai multe goluri si assisturi

Ianis Hagi este cel mai productiv fotbalist din Liga I in 2018! El sta cel mai bine la capitolul goluri + assisturi.

Ianis Hagi este cel mai productiv fotbalist al Ligii I in 2018, in meciurile jucate in a doua parte a sezonului 2017/18, respectiv prima jumatate a stagiunii actuale, 2018/19.

Hagi Junior ajuns la 13 goluri marcate in Liga I in 2018, dupa dubla marcata in poarta lui Dinamo, dar si la 7 pase decisive! El a contribuit in total la 20 de goluri ale Viitorului.

Ianis Hagi este urmat in clasament de Diogo Salomao, de la Dinamo, cu 12 goluri si 7 assituri, Alex Mitrita (15/3), George Tucudean (15/2) si Ibrahima Tandia (12/5).



Clasamentul celor mai productivi jucatori din Liga I, potrivit LPF

1. Ianis Hagi - a contribuit la 20 de reusite (13 goluri / 7 pase decisive).

2. Diogo Salomao - a contribuit la 19 reusite (12 goluri / 7 pase decisive).

3. Alexandru Mitrita - a contribuit la 18 reusite (15 goluri / 3 pase decisive).

4. George Tucudean - a contribuit la 17 reusite (15 goluri / doua pase decisive).

5. Ibrahima Tandia - a contribuit la 17 reusite (12 goluri / 5 pase decisive).

6. Harlem Gnohere - a contribuit la 14 reusite (13 goluri / o pasa decisiva).

Cei sase sunt urmati de Nicusor Bancu (4 goluri / 9 pase decisive), Dan Nistor (dpua goluri / 11 pase decisive), Billel Omrani (7 goluri / 6 pase decisive), Daniel Popa (9 goluri / 4 pase decisive) si Florin Tanase (7 goluri / 6 pase decisive), fiecare contribuind la cate 13 reusite.