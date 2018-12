Cati bani pierde Hagi din transferul lui Ianis si clauza pe care Fiorentina si-a pastrat-o in contract

Ianis Hagi ar putea pleca de la Viitorul in aceasta iarna.

Ianis e pe val, iar Gica Hagi ia in calcul cedarea lui chiar in aceasta iarna.

Viitorul este in discutii avansate cu Sevilla, iar suma propusa initial de spanioli, in vara, a fost de aproximativ 2 milioane de euro.

E de asteptat ca noua oferta sa fie mai banoasa, dar Viitorul nu va incasa toata suma.

Fiorentina si-a pastrat 25% din drepturile pentru Ianis in momentul in care l-a cedat la Viitorul.

"Am achitat Fiorentinei si ultima transa din banii pe transferul lui Ianis. In acest moment, el este definitiv jucatorul Viitorului, ramanand in picioare doar procentele dintr-un viitor transfer al lui Ianis, pe care trebuie sa le dam italienilor. Din cate stiu eu, e vorba de 25 la suta", a anuntat Cristi Bivolaru, presedintele clubului Viitorului, in Fanatik.

Asadar, Hagi va fi nevoit sa trimita in Italia un sfert din suma pe care o va incasa de pe urma transferului lui Ianis Hagi.