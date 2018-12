Tragedie la Lokomotiv Moscova: un jucator a fost gasit mort, dupa ce a petrecut o noapte in oras!

Alexey Lomakin, un jucator de 18 ani de la Lokomotiv Moscova, a fost gasit mort, dupa ce a petrecut o noapte in oras.

Nu este clar motivul pentru care baiatul a incetat din viata, dar presa rusa scrie ca frigul, plus o mare cantitate de alcool, i-ar fi fost fatale.

Alexey Lomakin a plecat in oras in noaptea de sambata spre duminica, alaturi de un prieten, si nu s-a mai intors acasa.

A doua zi, mama lui a incercat sa dea de el si l-a sunat, dar la capatul celalalt al telefonului era un taximetrist, care i-a explicat femeii ca a gasit telefonul ratacit in masina.

Un prieten al fotbalistului a explicat apoi ca a baut toata noaptea cu Alexey, dar ca nu stie ce s-a intamplat cu el spre dimineata.

Fotbalistul de la juniorii lui Lokomotiv a fost gasit mort in Moscova, iar politistii ancheteaza acum circumstantele tragediei.

Mama baiatului a explicat faptul ca fiul ei era sub un tratament, iar pastilele ii dadeau o stare de confuzie.

FC Lokomotiv is saddened to report that Loko U21 player Alexey Lomakin has died in Moscow. The investigation is on.

We are shocked by the tragedy. FC Lokomotiv would like to express our deepest condolences to the family and friends of Alexey. pic.twitter.com/BHhokwtsOP